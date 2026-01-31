Мужчины, женщины и дети: свыше 200 шахтеров погибли при обрушении шахты в ДР Конго

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 53 0

Трагедия произошла на одном из крупнейших месторождений колтановой руды используемой в электронике.

Сколько человек погибло при обрушении шахты в ДР Конго

Фото: Reuters/Zohra Bensemra

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Свыше 200 шахтеров погибли при обрушении рудника на востоке ДР Конго

На востоке Демократической Республики Конго более 200 шахтеров погибли в результате обрушения конструкций в шахте Рубайя где велась добыча колтановой руды. Инцидент произошел на этой неделе и был подтвержден 30 января. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на губернатора региона Лубумбу Камбере Муйиса.

По словам главы региона речь идет о масштабной трагедии затронувшей сотни семей.

«На этой неделе (с 25 по 31 января. — Ред.) более 200 человек погибли в результате обрушения шахты колтана Рубайя», — говорится в его заявлении.

Отмечается что рудник Рубайя является стратегически важным объектом для мировой промышленности. По данным властей именно здесь добывалось около 15% мировых запасов колумбита-танталита который используется при производстве термоустойчивых материалов применяемых в мобильных телефонах компьютерах и другой электронике.

Губернатор региона также сообщил что среди погибших оказались не только мужчины но и женщины а также несовершеннолетние которые были задействованы в работе шахт.

Ранее подобные трагедии фиксировались и в других странах. Так агентство «Синьхуа» 21 декабря 2025 года сообщало о гибели пяти человек в результате прорыва воды на угольной шахте в китайской провинции Хэйлунцзян расположенной вблизи границы с Россией где рабочие оказались заблокированными под землей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
75.73
-0.30 90.47
-0.51
Месяц Стального Тигра: китайский гороскоп на февраль 2026 года

Последние новости

1:49
«Мы близко»: Трамп о переговорах между Москвой и Киевом
1:27
Мужчины, женщины и дети: свыше 200 шахтеров погибли при обрушении шахты в ДР Конго
1:05
К «Нике» и ТЭФИ на полку летит «Золотой орел»: Безруков взял сразу две статуэтки
0:40
«Себе не эпитафию букв не хватило»: Захарова о демонтаж русской надписи с монумента в Киеве
0:20
«Выгорание и беспомощность»: к чему приводит желание стать идеальной матерью
23:59
Более 92 тысяч браков зарегистрировали в столице в 2025 году

Сейчас читают

Умерла звезда фильма «Один дома» Кэтрин О’Хара
Послания из камеры смертников: кузина Теда Банди раскрыла содержание его писем
Надежда против тревоги: куда пропала семья Усольцевых — главные версии
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026