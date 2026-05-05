В небе над Москвой сбили еще один беспилотник
За прошедшие сутки в небе над столицей ликвидировали 13 дронов.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник, который летел на Москву. Об этом в своем аккаунте в мессенджере МАКС сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву», — написал градоначальник.
Глава города уточнил, что на месте падения фрагментов вражеского дрона работают экстренные службы.
Собянин также заявил, что вечером 4 мая были сбиты три беспилотника, направлявшиеся в сторону столицы. Всего за прошедшие сутки в небе над Москвой удалось ликвидировать 13 летательных аппаратов ВСУ. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что боевики киевского режима на протяжении нескольких дней предпринимают попытки совершить удары по Москве и Подмосковью. Так, прошлой ночью дрон влетел в здание на Мосфильмовской улице на западе города. При осмотре останков беспилотника специалисты обнаружили надпись на украинском языке.
