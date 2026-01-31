Уже с 1 февраля: Минфин утвердил изменения условий семейной ипотеки

Борис Сатаров
Поправки вводят, чтобы сделать поддержку более адресной

Минфин утвердил изменения условий семейной ипотеки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Минфин утвердил изменения условий семейной ипотеки

Министерство финансов РФ утвердило изменения в условия программы семейной ипотеки, которые вступают в силу с 1 февраля 2024 года. Основным нововведением стало обязательное участие обоих супругов в качестве созаемщиков по кредитному договору.

«Теперь супруги должны обязательно выступать созаемщиками по кредитному договору. При этом у них сохраняется возможность привлечь третьих лиц, если дохода не хватает для получения кредита по программе», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Ключевой принцип программы теперь формулируется как «один льготный кредит на семью», а договор будет заключаться «в привязке» к детям. Это, по мнению Минфина, позволит сделать систему поддержки более адресной и помочь именно тем семьям, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Утвержденные изменения не затронут военнослужащих — участников накопительно-ипотечной системы.

Ранее в тот же день, 30 января, в Госдуме прозвучало предложение усилить государственную поддержку для многодетных семей, изменив порядок предоставления выплаты в размере 450 тысяч рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Месяц Стального Тигра: китайский гороскоп на февраль 2026 года

