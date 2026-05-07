Клиентка напала с ножом на парикмахера из-за неудачной стрижки

В бразильском Сан-Паулу местная жительница нанесла ножевое ранение сотруднику салона красоты из-за недовольства своим внешним видом. Об этом сообщило Daily Mail.

По данным следствия, 27-летняя женщина пришла в парикмахерскую, чтобы предъявить претензии стилисту.

Видеозаписи с камер внутреннего наблюдения зафиксировали, как злоумышленница незаметно достала холодное оружие из сумки и ударила мужчину в область между лопаток, пока тот занимался другим посетителем.

Окружающие быстро среагировали на атаку, скрутив нападавшую. Пострадавший мастер в состоянии шока выбежал из помещения.

Конфликт между сторонами начался за месяц до кровавой развязки, когда женщина посетила салон для проведения процедур по мелированию и текстурированию волос.

По словам персонала, изначально клиентка осталась довольна результатом и даже публиковала хвалебные посты в социальных сетях.

Однако спустя несколько дней ее мнение изменилось. Она начала отправлять в салон угрозы, заявляя, что ее прическа напоминает персонажа комиксов по имени Себолинья, известного своими редкими прядями.

Женщина требовала возврата денежных средств, угрожая «сжечь» мастера, если ее условия не будут выполнены. Администрация отказала в компенсации, сославшись на то, что работа была выполнена в строгом соответствии с договоренностями.

В день совершения преступления женщина явилась без записи и устроила скандал, требуя немедленного решения проблемы. До того как она применила нож, сотрудники вызвали охранника здания, чтобы вывести ее из зала.

После задержания полицией выяснилось, что ранение мужчины оказалось поверхностным и не представляло угрозы для жизни.

Нападавшая признала свою вину, а также созналась в выкрикивании оскорблений в адрес стилиста.

