Reuters: Дмитриев встретится с администрацией Трампа 31 января в Майами

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, являющийся спецпредставителем президента РФ, проведет встречу с представителями администрации США в Майами. Об этом 30 января сообщило агентство Reuters.

«Специальный представитель президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев отправится в Майами в субботу для встреч с представителями администрации президента США Дональда Трампа», — передает агентство.

Это событие происходит на фоне активных дипломатических контактов по украинскому урегулированию. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что стороны «очень близки» к достижению результата. Ранее, 27 января, в интервью радио WABC он также выразил надежду на скорое разрешение конфликта.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала историческими состоявшиеся в Абу-Даби трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США. При этом в МИД РФ отмечали отсутствие информации о гарантиях безопасности, обсуждаемых Вашингтоном и Киевом. Следующий раунд переговоров запланирован на 1 февраля в Абу-Даби.

