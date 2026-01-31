Тайна сердца Кэтрин О’Хары: редкая врожденная патология звезды «Один дома»

Актриса Кэтрин О’Хара имела врожденную декстрокардию

Звезда фильма «Один дома» Кэтрин О’Хара, которая ушла из жизни 30 января в возрасте 71 года, имела редкую врожденную патологию. Об этом сообщает syracuse.com.

В 2021 году в интервью актриса рассказала журналистам о своем необычном врожденном состоянии — декстрокардии с полным обратным расположением внутренних органов. При такой особенности сердце человека находится в правой части груди, а основные органы зеркально отражены от их привычного положения.

О’Хара узнала о своем диагнозе случайно во время стандартного обследования вместе с мужем Бо Уэлшем. Врач, проводивший ЭКГ и рентген, был крайне удивлен, отметив, что это первый подобный случай в его практике. Сама Кэтрин со свойственным ей юмором называла себя «чудачкой» и предпочитала не углубляться в медицинские подробности.

Родственники и близкие актрисы пока не называют причину ее смерти. Известно, что она пропустила вручение премии «Золотой глобус», которое состоялось в начале января. Тогда Кэтрин О’Хара была номинирована на награду за роль в сериале «Студия». Вероятно, она ушла из жизни после продолжительной болезни.

Новость о кончине легенды комедийного жанра вызвала волну скорби среди ее коллег.

