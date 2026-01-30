Больше, чем мама Кевина: лучшие фильмы с участием актрисы Кэтрин О’Хара

На 72-м году жизни скончалась актриса Кэтрин О’Хара, известная широкому зрителю по роли в фильме «Один дома». Хотя многие навсегда запомнили ее как заботливую (и временами отчаявшуюся) маму Кевина из рождественской комедии, фильмография О’Хары куда богаче и разнообразнее.

Эту актрису любили и продолжают любить за ее неординарный юмор, искренние образы и способность создавать яркие, запоминающиеся персонажи на экране.

Почему роль Кэтрин О’Хары в фильме «Один дома» стала легендарной

Фото: Кадр из х/ф «Один дома», реж.: Крис Коламбус, 1990г.

Фильм «Один дома» 1990 года стал одной из самых кассовых рождественских комедий всех времен, и роль Кейт Маккалистер, матери мальчика Кевина, принесла актрисе всемирную известность.

Ее переживания, рассеянность и искренняя любовь к детям стали ключевыми элементами эмоций этой картины, а сам фильм — обязательной рождественской традицией для миллионов семей по всему миру.

Другие выдающиеся роли актрисы Кэтрин О’Хары, которые стоит вспомнить

«Лемони Сникет: 33 несчастья»

Фото: Кадр из х/ф «Лемони Сникет: 33 несчастья», реж.: Брэд Силберлинг, 2004г.

В фильме Кэтрин О’Хара исполнила роль судьи Штраус, одного из немногих взрослых персонажей, чья доброта и забота о детях Бодлер проявляются сквозь строгость и формальность. Она создала образ, который показывает, что в мире, полном хитрых и коварных взрослых, есть те, кто искренне хочет помочь, но ограничен правилами и бюрократией.

О чем фильм

Картина рассказывает о трех сиротах — Вайолет, Клаусе и Солнышке Бодлер, которые после гибели родителей сталкиваются с серией несчастий.

Главный антагонист, граф Олаф, преследует их, пытаясь завладеть наследством. Дети используют ум, смекалку и изобретательность, чтобы выжить, раскрывать планы злодея и сохранять семейные узы.

«Битлджус»

Фото: Кадр из х/ф «Битлджус», реж.: Тим Бертон, 1988г.

В фильме Тима Бертона О’Хара сыграла эксцентричную Делию Дитц — художественную натуру с причудливым вкусом. Роль позволила продемонстрировать ее уникальную комедийную энергию и стала одним из классических образов в стиле Бертона.

О чем фильм

Фильм «Битлджус» повествует о семье Мейтлендов. Они погибают в аварии и становятся призраками, продолжая обитать в своем доме.

Позже пустующий особняк покупает семья Дитц. Они начинают капитальный ремонт в современном стиле, что очень раздражает призраков. И они, чувствуя себя все еще хозяевами, пытаются избавиться от непрошеных гостей.

«Шиттс Крик»

Фото: Кадр из сериала «Шиттс Крик», 2015-2020г.

В комедийном сериале актриса исполнила роль Мойры Роуз — эксцентричной бывшей звезды мыльной оперы. Эта роль принесла О’Харе признание критиков и любовь зрителей.

За свою работу она получила премии «Эмми», «Золотой глобус», что подтвердило ее статус одной из лучших комедийных актрис своего поколения.

О чем сериал

В центре сюжета — некогда богатая семья Роуз. Когда бизнес-менеджер крадет семейный бизнес, они теряют состояние и переезжают в мотель в захолустном городке Шиттс Крик, который когда-то купили ради шутки.

Новая реальность — вызов для героев. Им приходится заново учиться общаться, ведь дешевый мотель слишком тесен для семьи, привыкшей к светскому обществу и особнякам.

«В ожидании Гаффмана»

Фото: Кадр из х/ф «В ожидании Гаффмана», реж.: Кристофер Гест, 1996г.

Одна из ранних вершин ее сотрудничества с Кристофером Гестом. Шейла Альбертсон — персонаж О’Хара — наивный, нелепый и очень узнаваемый, как и многие герои ее фильмографии.

О чем фильм

В маленьком городке Блэйн готовятся отметить 150-летие. Для постановки театрального шоу «Красный, белый и Блэйн» приглашают режиссера Корки Сент-Клера. Он мечтает о Бродвее и с энтузиазмом берется за дело, видя в этом шанс на успех.

Корки проводит кастинг среди местных и собирает довольно разношерстную команду. В труппу входят Рон и Шейла Албертсоны — владельцы магазина товаров для дома, мечтающие о сцене.

Фильм рассказывает о провинциальных мечтателях, чьи амбиции часто превышают их таланты и возможности.

«Могучий ветер»

Фото: Кадр из х/ф «Могучий ветер», реж.: Кристофер Гест, 2003г.

О’Хара исполнила роль Митчелл Кобб — участницы некогда популярного фолк-дуэта, который воссоединяется спустя много лет ради памятного концерта. Ее героиня — немного наивная девушка, живущая воспоминаниями о прошлом успехе.

О чем фильм

Картина рассказывает о фолк-музыкантах, собравшихся на концерт в память о легендарном продюсере. Фильм с мягкой иронией показывает уходящую эпоху, несбывшиеся мечты и то, как время меняет людей, оставляя в них любовь к музыке и надежду на второе дыхание.

Озвучка анимации

Фото: Кадр из мультфильма «Кошмар перед Рождеством», реж.: Генри Селик, 1993г.

Голос О’Хары звучал в нескольких любимых анимационных проектах, включая культовые «Кошмар перед Рождеством», «Семейка Аддамс», «Пеппи Длинный Чулок» и другие мультфильмы, где ее выразительная интонация добавляла глубину персонажам.



Кэтрин О’Хара оставила после себя невероятно разнообразное наследие: от семейных комедий до остроумных драматических ролей, от телевизионной импровизации до анимационной озвучки. Ее персонажи продолжат радовать поколения зрителей, а ее вклад в искусство навсегда останется значимым.