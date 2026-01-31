МВД рассказало, как не стать жертвой мошенников при поиске подработки

МВД назвало ищущим подработку россиянам способы выявить мошеннические схемы

Подработка без официального оформления и ведение переговоров исключительно через мессенджеры могут указывать на мошеннические схемы, связанные с дополнительным заработком. Об этом сообщили в управлении Министерства внутренних дел по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

«Следует обращать внимание на некоторые признаки, которые помогут распознать мошенников, среди них подработка без договора, общение в мессенджерах и обещание фиксированного процента от проделанной работы», — сообщил ТАСС со ссылкой на ведомство.

Эти признаки часто используют аферисты для привлечения доверчивых людей. В МВД призвали проявлять осторожность при поиске подработки.

Ранее 5-tv.ru писал о новой волне мошенничества на сервисах знакомств. Преступники пишут с женских профилей и обращаются к мужчинам с просьбами о финансовой помощи. После непродолжительного виртуального общения собеседникам рассказывают о якобы тяжелом заболевании ребенка и просят одолжить деньги якобы на срочное лечение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.