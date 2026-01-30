Роман с подвохом: мошенники вымогают деньги у россиян на сайтах знакомств

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 46 0

Злоумышленники играют на сочувствии и используют истории о больных детях, чтобы добраться до банковских счетов жертв.

Как мошенники вымогают деньги у россиян на сайтах знакомств

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

РИА Новости: мошенники вымогают деньги у россиян на сайтах знакомств

В России зафиксировали новую схему мошенничества на сервисах знакомств, в которой преступники маскируются под женщин и обращаются к мужчинам с просьбами о финансовой помощи. Как выяснилось, после непродолжительного виртуального общения собеседникам рассказывают о якобы тяжелом заболевании ребенка и просят одолжить деньги «на срочное лечение», сообщает РИА Новости.

Дальнейшее развитие сценария выглядит правдоподобно: получив перевод, мошенники на время пропадают, а затем вновь выходят на связь, уверяя, что готовы вернуть долг. Под предлогом подтверждения операции они убеждают жертву назвать код из СМС. На самом деле этот набор цифр открывает доступ к банковскому аккаунту, после чего злоумышленники опустошают счета и окончательно исчезают.

Ранее также стало известно о другой популярной уловке: преступники создают поддельные страницы управляющих компаний и под видом «обновления данных жильцов» получают персональную информацию граждан, которую затем используют для хищений.

