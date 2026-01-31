«Радикальное удушение»: Захарова о том, зачем США объявили Кубу угрозой

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 14 0

Вашингтон продолжает ранее выбранную стратегию в отношении латиноамериканского государства.

Зачем США объявили Кубу угрозой

Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

Захарова: США продолжают давить на Кубу, объявив ее угрозой нацбезопасности

Режим чрезвычайного положения, введенный Вашингтоном из-за якобы угрозы нацбезопасности Соединенных Штатов Америки со стороны Кубы — это «радикальное продолжение» стратегии давления на латиноамериканское государство. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Речь идет об очередном и весьма радикальном рецидиве, неоднократно применявшейся Вашингтоном стратегии максимального давления на Остров свободы, направленной на его экономическое удушение», — подчеркнула спикер дипведомства.

Она подчеркнула, что Москва не поддерживает односторонние санкции против суверенных стран в обход Организации Объединенных Наций и международного права.

Глава МИДа Кубы Бруно Родригес в ответ на заявления Трампа 30 января сообщил на своей официальной странице в соцсети X, что действия Ввашингтона в отношении Гаваны представляют собой «необычную и чрезвычайную угрозу» для международного сообщества. Народ Кубы считает, что Вашингтон угрожает миру и глобальной безопасности.

На рубеже серьезных перемен: гороскоп для знаков зодиака на февраль 2026...

