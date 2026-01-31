Куба обвинила США в создании угрозы миру и объявила ЧС

Действия правительства США по отношению к Кубе представляют собой «необычную и чрезвычайную угрозу» для международной безопасности. С таким заявлением 30 января выступил министр иностранных дел республики Бруно Родригес на своей странице в соцсети X (бывший Twitter). [Источник: РЕН ТВ]

«Народ Кубы считает, что ситуация с правительством США представляет собой чрезвычайную угрозу международному миру и безопасности, а также выживанию человечества перед лицом ядерной угрозы и изменения климата, и настоящим объявляет международную чрезвычайную ситуацию», — написал Родригес.

Он добавил, что данное заявление сделано при солидарности мирового сообщества. Этот шаг стал ответом на объявление президентом США Дональдом Трампом чрезвычайного положения из-за якобы исходящих с Кубы угроз национальной безопасности.

Ранее, 11 января, Трамп заявил о прекращении поставок на остров нефти и денег из Венесуэлы. Президент Кубы Мигель Диас-Канель ответил, что будет противостоять Вашингтону «до последней капли крови». Сообщалось также, что американская администрация рассматривает возможность введения полной морской блокады для прекращения нефтяного снабжения республики.

