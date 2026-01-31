Куба обвинила США в создании угрозы миру и объявила ЧС

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 32 0

Глава МИД республики сделал заявление в ответ на действия американской администрации.

Куба обвинила США в создании угрозы миру и объявила ЧС

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Действия правительства США по отношению к Кубе представляют собой «необычную и чрезвычайную угрозу» для международной безопасности. С таким заявлением 30 января выступил министр иностранных дел республики Бруно Родригес на своей странице в соцсети X (бывший Twitter). [Источник: РЕН ТВ]

«Народ Кубы считает, что ситуация с правительством США представляет собой чрезвычайную угрозу международному миру и безопасности, а также выживанию человечества перед лицом ядерной угрозы и изменения климата, и настоящим объявляет международную чрезвычайную ситуацию», — написал Родригес.

Он добавил, что данное заявление сделано при солидарности мирового сообщества. Этот шаг стал ответом на объявление президентом США Дональдом Трампом чрезвычайного положения из-за якобы исходящих с Кубы угроз национальной безопасности.

Ранее, 11 января, Трамп заявил о прекращении поставок на остров нефти и денег из Венесуэлы. Президент Кубы Мигель Диас-Канель ответил, что будет противостоять Вашингтону «до последней капли крови». Сообщалось также, что американская администрация рассматривает возможность введения полной морской блокады для прекращения нефтяного снабжения республики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
75.73
-0.30 90.47
-0.51
Месяц Стального Тигра: китайский гороскоп на февраль 2026 года

Последние новости

4:10
«Надеюсь, не накроет»: чего опасается Екатерина Климова, получив «Золотого орла»
3:50
Тайна сердца Кэтрин О’Хары: редкая врожденная патология звезды «Один дома»
3:27
Reuters: Дмитриев встретится с администрацией Трампа 31 января в Майами
3:08
Куба обвинила США в создании угрозы миру и объявила ЧС
2:50
Минюст предложил повысить минимальную сумму долга для ареста имущества
2:29
Не виновен: убийца главы UnitedHealthcare избежал смертной казни

Сейчас читают

Умерла звезда фильма «Один дома» Кэтрин О’Хара
Послания из камеры смертников: кузина Теда Банди раскрыла содержание его писем
Надежда против тревоги: куда пропала семья Усольцевых — главные версии
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026