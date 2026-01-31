В Мурманской области устраняют последствия сбоя на ЛЭП

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 15 0

«Россети Северо-Запад» ведут работы с первых минут после аварии

В Мурманской области устраняют последствия сбоя на ЛЭП

Фото: ПАО "Россети"

Специалисты «Россети Северо-Запад» продолжают восстановление электроснабжения потребителей в Мурманской области. Аварийные работы развернуты на линии электропередачи, которая обеспечивает электроэнергией часть Мурманска и ЗАТО города Североморск. Технологическое нарушение произошло утром 31 января. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Россети».

К месту инцидента в кратчайшие сроки были ремонтные бригады и вездеходная техника. Всего в ликвидации последствий задействованы 89 энергетиков и 39 единиц спецтехники. Сообщается, что опоры линии, восстановленные ранее, в результате происшествия не пострадали.

Уже вскоре после возникновения нештатной ситуации удалось восстановить электроснабжение части потребителей. Котельные были оперативно подключены по резервным схемам. Ведется дальнейшее перераспределение нагрузки для поэтапного подключения социальных объектов и жилых домов.

Работы по полному восстановлению электросетевого комплекса будут идти без перерывов до устранения всех последствий нарушения.

Кроме того, компания продолжает усиленный мониторинг энергообъектов по всей Мурманской области. Контроль осуществляется силами регионального персонала и специалистов оперативно-ситуационного центра «Россети Северо-Запад».

