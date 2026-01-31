Названы регионы с самым низким спросом на водку

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов

В абсолютных показателях меньше всего водки покупали жители Чечни.

Где в России пьют меньше всего водки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В Москве зафиксировали самую низкую долю водки в продажах спиртного

В 2025 году наименьшую долю водки в общих продажах алкоголя зафиксировали в Москве — менее четверти от всего объема, следует из данных статистики, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости.

В Москве доля водки составила 23,8%, это 4,506 миллиона декалитров, а в Санкт-Петербурге — 23,9% (2,495 млн декалитров). Севастополь занял третье место с 28,5% (277 тыс. декалитров), Краснодарский край — четвертое с 28,9% (2,435 млн декалитров), а Московская область — пятая с долей чуть более 30% и продажами 5,982 млн декалитров.

В абсолютных показателях меньше всего водки покупали жители Чечни (619 декалитров), Ингушетии (20,9 тыс.), Ненецкого АО (33,6 тыс.) и Чукотского АО (43,3 тыс. декалитров).

«Общий объем продаж водки в России по итогам 2025 года составил 73,315 млн декалитров, снизившись на 3,6% по сравнению с 2024 годом», — проинформировали в Росалкогольтабакконтроле.

Отмечается, что долю водки рассчитывают относительно всех продаж алкогольной продукции в регионе без учета пива, сидра, пуаре и медовухи.

Как ранее писал 5-tv.ru, розничный рынок пива в России по итогам 2025 года сократился на 16,7%. Объем продаж классического пива составил чуть более 607 миллионов декалитров. 

