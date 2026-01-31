Иногда адвокат становится звездой: Безруков о своем герое в сериале «Плевако»

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 75 0

Актер раскрыл, в чем заключается феномен одного из самых известных правозащитников России XIX века, и за что его любили многие.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Безруков: адвокат Плевако искренне защищал каждое свое дело — за это его любили

Народный артист России Сергей Безруков сыграл главную роль в сериале «Плевако», который рассказывает историю одного из самых известных адвокатов XIX века, Федора Никифоровича Плевако. Этот персонаж получился у актера ярким и неординарным. О том, в чем же заключается главная сила его героя, и за что его обожала вся страна, Безруков рассказал в беседе с 5-tv.ru на 24-й церемонии премии «Золотой орел» в Москве.

«Сила в правде, как это модно говорить. Плевако был из таких. Он каждое дело защищал искренне», — не задумываясь, сказал Безруков.

Он, безусловно, всегда отлично готовился к защите и был готов «биться» в даже самых безнадежных делах. Но главный талант Плевако — его импровизация, эрудиция и искренность. Он был отличным оратором и знал, как привлечь к себе внимание.

«Можно сказать, что он чем-то напоминал актера, который вживается в свою роль и, проживая ее, абсолютно искренне общается с аудиторией, с присяжными заседателями. Тогда на его выступления в суде сбегалась вся Москва, люди приезжали из других городов! Это тоже был своего рода театр, и ходили на него как на знаменитого артиста», — говорит Безруков.

Безруков уточнил, что в сериале он сыграл собирательный образ адвоката Плевако. На этом сделан особый акцент, так как его главного героя зовут не Федор Никифорович, а Николай Федорович. Именно такой была задумка у супруги актера — Анны Матисон, которая выступила режиссером и сценаристом проекта.

За свою работу Сергей Безруков удостоился статуэтки «Золотой орел» в номинации «Лучший актер онлайн-сериала», обогнав своего коллегу Ивана Янковского в «Аутсорсе» и Сергея Гилева в сериале «Хирург».

Ранее 5-tv.ru писал, что говорит актриса Александра Ребенок о зарубежном кино.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
75.73
-0.30 90.47
-0.51
На рубеже серьезных перемен: гороскоп для знаков зодиака на февраль 2026...

Последние новости

14:55
Трамп пригрозил — Европа задумалась: в ЕС готовят план «Б» против Вашингтона
14:40
Иногда адвокат становится звездой: Безруков о своем герое в сериале «Плевако»
14:30
Сила и уязвимость: девушка пережила насилие благодаря искусству
14:27
Подозреваемого в убийстве и расчленении женщины в Дагестане отправили в СИЗО
14:09
Умер сценарист «Ментовских войн», «Тверской» и «Лихача» Дмитрий Филиппов
14:06
Кишинев и ряд регионов Молдавии остались без электроэнергии

Сейчас читают

На журналистов РЕН ТВ напали в Сантьяго
«Пушкина не боялась»: художница по костюмам — о работе над образом Юры Борисова
«Ланцет» ВС РФ уничтожил радиолокационную станцию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026