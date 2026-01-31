Хватит 5 минут! Найден действенный способ заметно снизить риск смерти

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

В общей сложности в исследовании приняли участие свыше 40 тысяч человек.

Каким научным способом можно снизить риск смерти

Фото: 5-tv.ru

The Lancet: несколько минут активности в день могут спасти тысячи жизней

Даже минимальные изменения в образе жизни способны дать ощутимый эффект для здоровья. К такому выводу пришли ученые из Исследовательского центра физической активности и здоровья населения в Осло совместно с коллегами из Сиднейского университета. Результаты их масштабной работы опубликованы в медицинском журнале The Lancet.

Ученые провели метаанализ, детально изучили и сопоставили данные почти десятка ранее проведенных исследований. В общей сложности в них приняли участие 40 327 человек.

Все участники измеряли уровень своей физической активности и время, проведенное сидя, с помощью носимых устройств — фитнес-браслетов и аналогичных гаджетов, что значительно повысило точность результатов.

Научный анализ показал, что даже небольшое увеличение ежедневной физической нагрузки способно заметно снизить риск преждевременной смерти.

Так, у людей с наиболее малоподвижным образом жизни добавка всего пяти минут умеренной активности в день была связана со снижением риска смертности примерно на 6%. Если же рассматривать эффект на уровне всего населения, исключая лишь самых активных людей, то та же пятиминутная прибавка могла бы предотвратить около 10% преждевременных смертей.

Ранее, писал 5-tv.ru, ученые установили норму часов сна и спорта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

