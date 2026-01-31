Российские тхэквондисты смогут выступать под национальным флагом

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 36 0

Решение Всемирной федерации World Taekwondо касается как юниоров, так и спортсменов старшей категории.

Российские тхэквондисты смогут выступать под национальным флагом

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

С 31 января российские спортсмены в тхэквондо получили право участвовать в международных соревнованиях под национальным флагом. Разрешение распространяется на юниоров и старших атлетов. Об этом сообщили в пресс-службе Всемирной Федерации тхэквондо World Taekwondo.

Решение было согласовано на заседании Всемирного совета тхэквондо, посвященном ключевым вопросам развития организации и подготовке к предстоящим чемпионатам. В этом году отмечается десятилетие основания Фонда гуманитарного тхэквондо, важного проекта для поддержки спортсменов и продвижения дисциплины по всему миру.

Ранее 5-tv.ru писал, что российских борцов и пятиборцев допустили до международных турниров с флагом и гимном. По словам министра спорта РФ Михаила Дегтярева, договоренности о восстановлении в правах наших молодых атлетов есть и с рядом других организаций. Свои решения они озвучат в течение ближайших двух-трех недель.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
75.73
-0.30 90.47
-0.51
На рубеже серьезных перемен: гороскоп для знаков зодиака на февраль 2026...

Последние новости

19:33
Елка стала гражданкой России
19:24
На фуникулере в горнолыжном парке Подмосковья застряли 50 человек
19:13
Российские тхэквондисты смогут выступать под национальным флагом
18:54
Официальное расследование: власти США изучают, есть ли у Meta* доступ к чатам WhatsApp**
18:34
В Москве в ночь на 1 февраля ожидается температура до 22 градусов мороза
18:20
«Придется удивлять»: Аврора Киба решила кардинально поменять свою жизнь

Сейчас читают

«Ланцет» ВС РФ уничтожил радиолокационную станцию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника
Разные ожидания: ученые назвали четыре типа личности пользователей ChatGPT
Пирамиды возвели не люди? Теория, которая до сих пор будоражит мир

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026