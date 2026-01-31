Российские тхэквондисты смогут выступать под национальным флагом

С 31 января российские спортсмены в тхэквондо получили право участвовать в международных соревнованиях под национальным флагом. Разрешение распространяется на юниоров и старших атлетов. Об этом сообщили в пресс-службе Всемирной Федерации тхэквондо World Taekwondo.

Решение было согласовано на заседании Всемирного совета тхэквондо, посвященном ключевым вопросам развития организации и подготовке к предстоящим чемпионатам. В этом году отмечается десятилетие основания Фонда гуманитарного тхэквондо, важного проекта для поддержки спортсменов и продвижения дисциплины по всему миру.

Ранее 5-tv.ru писал, что российских борцов и пятиборцев допустили до международных турниров с флагом и гимном. По словам министра спорта РФ Михаила Дегтярева, договоренности о восстановлении в правах наших молодых атлетов есть и с рядом других организаций. Свои решения они озвучат в течение ближайших двух-трех недель.

