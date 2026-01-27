Российских борцов и пятиборцев допустили до международных турниров с флагом и гимном

Эфирная новость 57 0

Речь пока о спортсменах-юниорах.

Фото, видео: © РИА Новости/Артур Лебедев; 5-tv.ru

Российских юниоров вернули на международную арену сразу в двух видах спорта. Теперь с нашим флагом и гимном смогут выступать борцы и пятиборцы. Соответствующее решение сегодня приняли Международные федерации.

По словам министра спорта РФ Михаила Дегтярева, договоренности о восстановлении в правах наших молодых атлетов есть и с рядом других организаций. Свои решения они озвучат в течение ближайших двух-трех недель.

Ранее 5-tv.ru писал, что исполнительный совет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в юниорских и молодежных соревнованиях под своими флагом и гимном. Об этом сообщили в пресс-службе федерации.

Уточняется, что теперь штангисты смогут выступать на турнирах, не проходя дополнительных проверок. Новые правила начнут применять уже на ближайших чемпионатах мира среди юниоров и молодежи. Юниорский турнир пройдет со 2 по 8 мая в Исмаилии (Египет), а также на молодежном чемпионате мира с 5 по 11 июля в Кали (Колумбия).

Последние новости

