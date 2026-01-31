Певица Елка стала гражданкой России

Певица Елка (настоящее имя — Елизавета Иванцив. — Прим. ред.) стала гражданкой Российской Федерации (РФ). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным журналистов, российское гражданство артистка получила еще в 2024 году.

«Елизавета Иванцив, имевшая гражданство Украины, получила российский паспорт в июне 2024 года», — отметил источник агентства.

В последнее время Елка стала постоянной героиней заголовков СМИ. Буквально на днях артистка выложила в сеть ролик, на котором ее поклонники разглядели обручальное кольцо. Об этом ранее сообщал 5-tv.ru.

Кроме того, впоследствии журналисты выяснили, за кого она вышла замуж. Избранник певицы, Рожден Ануси, родом с Украины. Ранее он искал любовь на шоу «Холостяк» и участвовал в проекте «Голос страны», где дошел до финала. Известно, что новоиспеченные супруги живут в Москве, их часто видят в ресторанах и на улицах столицы. По данным СМИ, Иванцив и Ануси вместе уже несколько лет.

