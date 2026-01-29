Кольцо без комментариев: певица Елка могла тайно выйти замуж

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 52 0

Новый ролик певицы вызвал активное обсуждение в соцсетях.

Правда ли что певица Елка вышла замуж

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Певица Елка намекнула на замужество, опубликовав кадры с кольцом

Певица Елизавета Иванцив, более известная как Елка, намекнула на свое замужество. Кадры с кольцом певица разместила в своих социальных сетях. 

В опубликованном ролике исполнительница хита «Прованс» появляется вместе с мужчиной, лицо которого в кадре не раскрывается. Видео сопровождается музыкальной композицией.

«Самое спонтанное видео в моей жизни. На очень добрую, ироничную и честную песню. Просто люблю, когда люди улыбаются, вот и все», — написала певица.

 

Появление кольца вызвало активную реакцию аудитории. В комментариях пользователи высказывали поздравления и делились предположениями о возможном браке артистки. При этом сама Елка не подтверждала и не опровергала эти догадки.

В последние годы певица редко делилась подробностями частной жизни. Известно, что ранее Иванцив состояла в отношениях с музыкантом Василием Крайняем, однако этот роман давно завершился до ее известности. Позднее артистка была замужем за своим администратором Сергеем Астаховым; пара предпочитала закрытый образ жизни и не афишировала семейные обстоятельства.

Со временем Астахов полностью исчез из публичного поля, а сама певица избегала комментариев о расставании.

