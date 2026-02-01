В РФ проиндексировали материнский капитал на первого ребенка

Рита Цветкова
Этими деньгами воспользуются 1,7 миллиона российских семей.

В РФ проиндексировали материнский капитал на первого ребенка

Фото: 5-tv.ru

Размер маткапитала на первого ребенка с 1 февраля вырастет на 5,6%

Размер материнского капитала на первого ребенка проиндексировали на 5,6%. Об этом говорится в постановлении правительства «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2026 году». Согласно документу, размер данной выплаты увеличится до 728 921,9 рубля.

Прежде представители пресс-службы Министерства труда сообшали, что материнский капитал на второго ребенка составит 234 321,23 рубля. Его смогут получить семьи, которые уже оформляли выплату на первого. Если же они еще не воспользовались этим правом, после рождения второго ребенка стоимостью сертификата станет сумма двух маткапиталов — более 963 тысяч рублей.

По данным главы министерства Антона Котякова, эти деньги в 2026 году смогут поддержать 1,7 миллиона семей. Он также заявлял, что в бюджете на эти цели будут выделены почти 567 миллиардов рублей. Это на 30 миллиардов рублей больше, чем в 2025 году.

Материнский капитал выплачивается россиянам с 2007 года. Эта мера государственной поддержки направлена на повышение рождаемости и помощь семьям. В первое вреся деньги полагались за за рождение или усыновление второго, третьего и последующих детей. С 2020 года их выплачивают и за первого малыша.

Сумма маткапитала индексируется ежегодно и растет вместе с ценами в магазинах. Изначально она составляла 250 тысяч рублей, а в следующем году может дойти до миллиона. Однако это не просто деньги, поступающие на счет родителям. Их также нельзя получить наличными.

Это сертификат, который можно потратить на образование детей, покупку жилья или улучшение жилищных условий, адаптацию детей с инвалидностью, накопительную пенсию одного родителя. Малоимущие россияне имеют право оформить ежемесячную выплату, которую будут получать, пока ребенку не исполнится три года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России с 1 февраля ужесточатся правила выдачи семейной ипотеки.

