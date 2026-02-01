Вахтовый автобус с 26 золотодобытчиками упал с моста в реку на Камчатке

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 45 0

Пострадали десять человек, прокуратура и СК проводят проверку.

Вахтовка с 26 золотодобытчиками упала в реку на Камчатке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Вахтовый автобус, в котором находились 26 сотрудников предприятия «Камчатское золото», перевернулся и упал в реку на 102-м километре трассы Мильково-Ага. О происшествии сообщили представители местных подразделений прокуратуры и Следственного комитета (СК). Следователи устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Вахтовка опрокинулась утром во время движения по мосту. По предварительным данным, в результате ДТП десять человек получили травмы. Все пострадавшие были госпитализированы в Мильковскую районную больницу, медики оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

Представители регионального СК, согласно публикации в официальном Telegram-канале, организовали проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Прокуратура и комитет приступили к проведению проверочных мероприятий.

Ранее 5-tv.ru сообщал об аварии с участием машины скорой помощи в Пермском крае. Погибли водитель и три пациента, двое пострадавших были доставлены в больницу.

Также 5-tv.ru выяснял, почему водитель из Белгорода до сих пор не наказан за смертельное ДТП. Семья пгибшего по его вине мотоциклиста требует проведения нового расследования, а его вдова утверждает — процесс намеренно затягиывается заинтересованными лицами. И есть риск, что нарушитель избежит ответственности благодаря своим связям.

