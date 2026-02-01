«Вбивает клинья»: Лавров о попытках Европы осложнить отношения России и США

Лавров: Европа пыталась и до сих пор пытается вбивать клинья между Россией и США

Европейские государства на протяжении многих лет предпринимали шаги, направленные на осложнение отношений между Россией и Соединенными Штатами. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Нас трудно обвинить в том, что мы вбивали клинья. Это Европа пыталась и до сих пор пытается вбивать клинья между Россией и Соединенными Штатами, усматривая в политике США и в президенте Трампе некий, как они считают, крен в пользу России в ущерб интересам Европы», — подчеркнул Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По словам министра иностранных дел РФ, подобный подход подрывает основы доверия и мешает выстраиванию прагматичного международного диалога.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в странах Евросоюза все активнее обсуждается возможность возвращения к диалогу с Россией. На фоне затяжного конфликта и нарастающих экономических рисков все больше европейских политиков высказываются за прямые контакты с Москвой и пересмотр прежней линии взаимодействия.

