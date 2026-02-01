Пропавший в Таиланде россиянин Михаил Емельянов найден мертвым

Анастасия Федорова
По делу уже задержан один подозреваемый.

Что случилось с пропавшим в Таиланде россиянином

Фото: www.globallookpress.com/Sun Weitong

Россиянин Михаил Емельянов, пропавший без вести в таиландском курортном городе Паттайя в начале января, был найден мертвым. Об этом сообщили в полиции города, пишут РИА Новости.

По данным правоохранительных органов, тело мужчины обнаружили в административном районе Бангламунг на территории Паттайи. Как уточнили в полиции, Емельянов был похищен 7 января.

Следствие установило, что россиянина сначала убили, после чего его тело расчленили. Части тела были захоронены в разных местах. В настоящее время задержан один подозреваемый — иностранный гражданин. Поиск других возможных участников преступления продолжается.

Михаил Емельянов пропал 7 января после того, как ушел на встречу с партнерами по бизнесу — гражданами Таиланда и России. О предстоящей встрече знали его родственники, в том числе мать, находившаяся в России. В тот же день мужчина перестал выходить на связь. Позднее мать Емельянова прилетела в Таиланд, чтобы участвовать в поисках сына.

Ранее, писал 5-tv.ru, пропавших Усольцевых будут искать в подвалах и выгребных ямах поселка Кутурчин.

