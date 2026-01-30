Пропавших Усольцевых будут искать в подвалах и выгребных ямах поселка Кутурчин
Работы в труднодоступных подземных локациях могут начаться в конце мая.
Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
NGS24: пропавших Усольцевых будут искать в подвалах и выгребных ямах Кутурчина
В Красноярском крае поисковые отряды совместно с криминалистами планируют провести тщательные осмотры надворных построек, подвалов и даже туалетов у жителей поселка Кутурчин в рамках дела об исчезновении семьи Усольцевых. Об этом сообщил портал NGS24.RU со ссылкой на собственный источник.
По словам собеседника, проверка затронет чердаки, выгребные ямы и другие хозяйственные объекты на территории частных домохозяйств. Параллельно с этим специалисты намерены изучить глубокие пещеры, обнаруженные в районе Кутурчинского Белогорья, о существовании которых ранее не было известно.
Работы в труднодоступных подземных локациях могут начаться в конце мая, если текущие следственные действия в населенном пункте не дадут значимых результатов.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае возобновили поиски пропавшей семьи после долгого перерыва. Следственный комитет сосредоточил внимание на плановом обследовании лесных массивов. В ведомстве пояснили, что поисковики работают по заранее утвержденному графику, методично проверяя один сектор карты за другим.
Усольцевы в составе главы семьи, его супруги, пятилетней дочери и собаки породы корги пропала 28 сентября 2025 года.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 30 янв
- Снова в тайгу: в Красноярском крае возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых
- 24 янв
- Доброволец рассказала о дальнейших планах поиска семьи Усольцевых
- 20 янв
- Сошел с ума? Версия об убийстве Усольцевым семьи находит подтверждение
- 18 янв
- Волонтеры возобновят поиски семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года
- 16 янв
- Фамилицид: друг пропавшего Усольцева настаивает на кровавой версии исчезновения семьи
- 12 янв
- Тайна, которая не отпускает: самые страшные теории исчезновения семьи Усольцевых
- 12 янв
- СК ищет за границей бывшую супругу и сына пропавшего в тайге Усольцева
- 11 янв
- Загадочное исчезновение: почему забуксовало следствие по делу Усольцевых
- 10 янв
- Для поиска Усольцевых в Красноярском крае задействуют нейросеть
- 8 янв
- Усольцевы могли пропасть в пещерах Кутурчинского Белогорья
92%
Нашли ошибку?