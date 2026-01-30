Пропавших Усольцевых будут искать в подвалах и выгребных ямах поселка Кутурчин

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 458 0

Работы в труднодоступных подземных локациях могут начаться в конце мая.

Есть ли шанс, что Усольцевых найдут живыми

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых

NGS24: пропавших Усольцевых будут искать в подвалах и выгребных ямах Кутурчина

В Красноярском крае поисковые отряды совместно с криминалистами планируют провести тщательные осмотры надворных построек, подвалов и даже туалетов у жителей поселка Кутурчин в рамках дела об исчезновении семьи Усольцевых. Об этом сообщил портал NGS24.RU со ссылкой на собственный источник.

Читайте также

Снова в тайгу: в Красноярском крае возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых

По словам собеседника, проверка затронет чердаки, выгребные ямы и другие хозяйственные объекты на территории частных домохозяйств. Параллельно с этим специалисты намерены изучить глубокие пещеры, обнаруженные в районе Кутурчинского Белогорья, о существовании которых ранее не было известно.

Работы в труднодоступных подземных локациях могут начаться в конце мая, если текущие следственные действия в населенном пункте не дадут значимых результатов.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае возобновили поиски пропавшей семьи после долгого перерыва. Следственный комитет сосредоточил внимание на плановом обследовании лесных массивов. В ведомстве пояснили, что поисковики работают по заранее утвержденному графику, методично проверяя один сектор карты за другим.

Усольцевы в составе главы семьи, его супруги, пятилетней дочери и собаки породы корги пропала 28 сентября 2025 года.

Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых
