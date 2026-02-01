В Таиланде задержали двух россиян по делу об убийстве соотечественника

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 53 0

Следственные действия проводятся в провинции Чонбури.

В Таиланде задержали двух россиян по делу об убийстве

Фото: www.globallookpress.com/Peerapon Boonyakiat

Тайские правоохранительные органы арестовали двух граждан России по подозрению в причастности к умышленному убийству россиянина, ранее объявленного пропавшим без вести. Об этом сообщило издание Khaosod со ссылкой на полицию провинции Чонбури.

«Провинциальный суд Паттайи выдал ордер на арест подозреваемых по делу об умышленном убийстве. Им вменяют скрытое соучастие в преступлении, а также сокрытие, перемещение и уничтожение тела — с целью утаить сам факт смерти либо ее истинные причины», — сказано в публикации.

По версии следствия, задержанные, 35-летний Ярослав Демидов и 38-летний Дмитрий Маскалев, поддерживали контакт с потерпевшим незадолго до его исчезновения.

В ходе поисковых мероприятий в окрестностях Паттайи были обнаружены человеческие останки. Экспертиза установила, что они принадлежат Михаилу Емельянову. По данным полиции, мужчина был убит, после чего его тело расчленили и упаковали в пластиковые пакеты. Личность погибшего подтвердила его мать, прибывшая в Таиланд.

Следствие также установило, что Емельянов проживал в королевстве около двух лет и перед исчезновением сообщил родственникам о встрече с двумя россиянами, подчеркнув возможную опасность. После утраты связи с молодым человеком заявление о пропаже было подано в полицию Паттайи.

В настоящее время оба подозреваемых находятся под стражей.

