«Какой же позор!» — Олимпийские игры в Италии оказались под угрозой срыва
За пять дней до страта выяснилось, что важные спортивные объекты не готовы.
Спортивный скандал мирового масштаба сейчас разгорается в Италии. Там под угрозой срыва зимние Олимпийские игры. Всего за пять дней до начала оказалось, что несколько спортивных объектов просто не готовы. И это при том, что на подготовку к мировым соревнованиям у организаторов было семь лет и десятки миллионов евро! В какой момент что-то пошло не так — разобралась корреспондент «Известий» Мария Коровина.
