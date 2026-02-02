«Какой же позор!» — Олимпийские игры в Италии оказались под угрозой срыва

За пять дней до страта выяснилось, что важные спортивные объекты не готовы.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Mathias Bergeld; 5-tv.ru

Олимпийские игры в Италии оказались под угрозой срыва

Спортивный скандал мирового масштаба сейчас разгорается в Италии. Там под угрозой срыва зимние Олимпийские игры. Всего за пять дней до начала оказалось, что несколько спортивных объектов просто не готовы. И это при том, что на подготовку к мировым соревнованиям у организаторов было семь лет и десятки миллионов евро! В какой момент что-то пошло не так — разобралась корреспондент «Известий» Мария Коровина.

 

