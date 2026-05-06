Лучше остаться дома: синоптики рассказали о погоде в Москве на вечер 6 мая

Мария Гоманюк
Горожан призвали соблюдать осторожность во время скорого ухудшения климатических условий.

Какая погода будет в Москве 6 мая 2026 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Комплекс городского хозяйства: град и гроза ожидаются в Москве 6 мая

В Москве ожидаются гроза, дождь и град с усилением ветра до конца суток 6 мая. Про ухудшение погодных условий предупредил столичный комплекс городского хозяйства в Telegram-канале.

«В ближайшие часы и до конца суток 6 мая в столице местами ожидается гроза с дождем, град, при грозе усиление ветра до 15 метров в секунду», — отметили в ведомстве.

При этом горожан призвали соблюдать осторожность во время надвигающейся непогоды. Власти порекомендовали москвичам не укрываться под деревьями и не оставлять рядом с ними автомобили, поскольку велик риска падения веток.

Также до этого в Москве продлили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать как минимум до 7 мая в связи с грозой, осадками и сильным ветром.

До этого ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщала, что метеорологическое лето в Московском регионе ожидается с 26 мая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая погода ждет москвичей на 9 Мая.

