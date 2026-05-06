Не успели спасти: женщина утонула на глазах дочери из-за ошибки диспетчера

Лилия Килячкова
Тело многодетной матери вытащили лишь спустя 40 минут после первого обращения в службу спасения.

Фото: 5-tv.ru

В Великобритании 32-летняя женщина утонула на глазах у собственной дочери, застряв головой вниз между камнями берегового укрепления после того, как оператор службы 999 не осознал опасность ситуации. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Лоустофт, графство Саффолк. Саффрон Коул-Ноттидж, мать шестерых детей, поскользнулась во время прогулки с собакой и дочерью, после чего оказалась зажата в расщелине валунов. Как стало известно в ходе расследования, работа диспетчерской службы привела к «запутанному ответу», что замедлило прибытие экстренных подразделений.

Диспетчер изначально зафиксировал, что пострадавшая находится вне зоны досягаемости воды, и даже просил очевидцев прекратить попытки вытащить женщину самостоятельно, полагая, что ее жизни ничто не угрожает. Расследование показало, что звонок в службу спасения поступил в 19:52, однако пожарная служба была оповещена только через 12 минут.

Задержка произошла из-за использования компьютерного алгоритма, который требовал от диспетчера Даниэля Джоя строгого следования списку вопросов. Хотя звонившая девушка неоднократно подчеркивала серьезность ситуации, оператор не сразу передал запрос специалистам.

В 19:59 категория происшествия была изменена на «утопление», так как голова Саффрон начала уходить под воду. К моменту прибытия врачей и пожарных женщина уже не дышала. Коронер Даррен Стюарт назвал систему расстановки приоритетов «неуклюжей», отметив, что она лишила сотрудников возможности использовать здравый смысл в критической ситуации.

Пожарные смогли извлечь тело из камней только в 20:32, спустя сорок минут после первого сообщения о происшествии. В настоящее время следствие продолжает изучать действия персонала, чтобы предотвратить подобные фатальные ошибки в будущем.

