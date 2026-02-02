Голливуд в шоке: документальный фильм Мелании Трамп побил кассовый рекорд десятилетия

Daily Mail: документальный фильм Мелании Трамп побил кассовый рекорд десятилетия

Документальная лента о первой леди США Мелании Трамп под названием «Мелания» продемонстрировала выдающиеся результаты в прокате США и Канады. Фильм собрал семь миллионов долларов за премьерные выходные. Об этом сообщает Daily Mail.

Подобный успех стал полной неожиданностью для киноиндустрии, поскольку сборы вдвое превысили предварительные ожидания аналитиков. Они предрекали картине не более трех-пяти миллионов долларов.

Данный результат признан лучшим стартом для документального кино с 2012 года. Журналисты подчеркнули, что многие заранее списали проект со счетов, ориентируясь на пустые карты бронирования мест в кинозалах. Однако реальность оказалась иной.

Несмотря на финансовый триумф, профессиональное сообщество восприняло фильм крайне холодно. На портале Rotten Tomatoes рейтинг одобрения от критиков составил всего 10%, в то время как обычные пользователи выставили картине 99%.

Главный медиааналитик CNN Брайан Стелтер отметил, что даже такие сборы не позволяют говорить о полной окупаемости, учитывая огромные затраты. Известно, что корпорация Amazon выложила за права на распространение около 40 миллионов долларов, а еще 35 миллионов потратила на рекламную кампанию. Представители платформы, в свою очередь, заявили, что «очень воодушевлены» показателями первых дней и приобрели проект только потому, что верили в интерес аудитории.

Основную массу зрителей, обеспечивших рекордные продажи, составили женщины старше 55 лет. Особенно активно билеты раскупались в «красных» штатах, избиратели которых голосуют преимущественно за Республиканскую партию. Лидирующие позиции занимают Техас, Аризона и Флорида.

Режиссером фильма выступил Бретт Ратнер, известный по работе над франшизой «Час пик». Сюжет ленты охватывает период в 20 дней в январе прошлого года, завершаясь инаугурацией президента США Дональда Трампа.

Аналитики отмечают, что кинотеатры в сельской местности обеспечили почти половину всей внутренней выручки, что является нетипичным показателем для голливудских премьер. В ближайший месяц лента должна появиться на стриминговых платформах, где компания рассчитывает на дополнительную монетизацию.

