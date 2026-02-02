Оставили одних в огне: новые детали дела о гибели подростков в сауне

Сегодня в Кемерове суд избрал меру пресечения администратору сауны, где при пожаре погибли пятеро подростков. Кроме того, задержан сам владелец заведения — он частично признал свою вину.

Уже известно — банный комплекс работал с нарушениями противопожарной безопасности. У группы школьников, которая отдыхала в этот день в заведении, практически не было шансов выбраться из огня. О результатах расследования расскажет Павел Пономарев.

На скамье подсудимых Елена Селищева. Администратор сауны, в которой погибли пятеро подростков. Она заметно нервничает и переживает. Обвинения серьезные. Следствие настаивает, что именно ее действия привели к трагедии. Поэтому и меру пресечения запрашивают соответствующую. Когда прокурор заговорил об отправке подсудимой в СИЗО, она расплакалась.

Вот уже вторые сутки следователи и криминалисты осматривают ту самую сауну, где произошел пожар. Здесь подростки отмечали день рождения. В какой-то момент все пошло не так. Деревянная постройка вспыхнула и за несколько минут выгорела дотла. Из шести человек из огня выбралась только одна девочка.

«Сонька в одних плавках выскочила. Она говорит: «Я вообще не помню, мам», — рассказала мать выжевшей девочки.

Единственную выжившую спасло лишь то, что в момент происшествия она была не в парилке. Остальные подростки пытались найти выход в темноте. На это указывает то, что на одном из обнаруженных телефонов был включен фонарик. Но ребята потерялись в задымленном помещении.

Очаг возгорания как раз находился где-то между котельной и сауной. По версии следователей, пожар произошел после того, как администратор сауны подложила дрова в печь.

«Оставив подростков одних и не проконтролировав температурный режим, она дважды добавила в топку печи дрова и уголь, тем самым увеличив интенсивность горения», — отметила старший помощник руководителя СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу Кристина Иванова.

Это место хорошо знакомо всем жителям Прокопьевска. Шумные компании часто отдыхали в местной сауне. Родственники тоже знали, куда отправились их дети. Однако о самой трагедии они услышали из уст журналистов.

«Какой пожар? Какой пожар, что случилось?» — сказала родная тетя Елизаветы Плаксиной.

«Ваша дочь была в тот момент в сауне?» — уточнил журналист.

«Я не… Я не знаю», — ответила женщина.

Следователи выяснили, что сауна работала с многочисленными нарушениями. Выходов для экстренной эвакуации нет, системы пожаротушения отсутствуют. Владельцы помещения также задержаны и уже дают показания.

Вскоре владельцам сауны изберут меру пресечения. И не исключено, что сегодняшний вечер они проведут в камере следственного изолятора.