Музыка в движении: объявлен первый состав исполнителей премии МУЗ-ТВ 2026

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Многие из артистов подготовили уникальные выступления специально для церемонии.

Кто выступит на премии МУЗ-ТВ в 2026 году

Фото: Пресс-служба МУЗ-ТВ

На премии МУЗ-ТВ 2026 выступят Дима Билан, Ваня Дмитриенко и Люся Чеботина

В Москве 6 июня на площадке Live Арена состоится XXI Церемония Премии МУЗ-ТВ 2026 под символичным названием «Движение». Организаторы уже раскрыли первые имена артистов, которые выйдут на сцену с эксклюзивными номерами. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Среди выступающих — стремительно взлетевший в чартах Ваня Дмитриенко, а также признанный мэтр Владимир Пресняков. Особую атмосферу создаст Люся Чеботина. А Мари Краймбрери готовит оригинальный номер после прошлогодней победы. Рекордсмен по количеству наград Премии Дима Билан представит тщательно продуманный перфоманс, который обещают сделать одним из самых запоминающихся моментов вечера.

Имена остальных участников объявят позже. Организаторы интригуют, что список пополнится настоящими суперзвездами.

В этом году организаторы обещают не просто подвести итоги музыкального года, а задать новое направление для всей индустрии. Общая идея «Движение» объединит все происходящее — от архитектуры сцены до визуального языка каждого выступления. Акцент будет сделан на визуальные инновации, смелые режиссерские находки и технологические решения, которые раньше не использовались в рамках церемонии.

Премия МУЗ-ТВ давно переросла формат обычного награждения. Это масштабное шоу, которое каждый год создается как отдельная история — с неожиданными коллаборациями, переосмысленными хитами и выступлениями, превращающимися в самостоятельные мини-спектакли.

За кулисами подготовка начинается задолго до самого вечера. Продумываются концепции номеров, световые сценарии и визуальная драматургия, способная удивить даже искушенного зрителя.

В 2026 году возможности Live Арены будут задействованы по максимуму. Сцена станет трансформируемым пространством, где движение, иллюзия и цифровые миры будут сменять друг друга прямо на глазах публики. В шоу активно интегрируют световые решения нового поколения и ИИ-технологии, которые станут частью графики и оформления номеров.

Кроме того, в честь Дня всех влюбленных, 23 февраля и 8 Марта зрителей ждут специальные праздничные предложения на покупку билетов. Подробности можно будет узнать на официальном ресурсе телеканала.

