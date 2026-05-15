Число пострадавших от атаки дрона ВСУ на Белгород возросло до девяти

Ранения после удара украинского беспилотника по многоэтажному дому в Белгороде получили еще пять человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального оперштаба.

«По уточненной информации, количество пострадавших в результате атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде увеличилось до девяти человек», — говорится в сообщении.

В оперштабе отметили, что слепые осколочные ранения лица и ног, а также акубаротравму получил 19-летний житель города. Сейчас он находится в областной клинической больнице.

Кроме того, в городское медицинское учреждение доставили еще троих пострадавших, у которых выявлены акубаротравмы и ранения разных частей тела. Пятому пострадавшему оказали помощь на месте. Оперативные службы и ситуационный центр продолжают работу на месте происшествия.

Дрон ВСУ атаковал жилой дом в Белгороде вечером 15 мая, после чего в здании загорелись несколько балконов. Прибывшие пожарные быстро уничтожили огонь. Ранее оперштаб сообщал о четырех пострадавших, которых госпитализировали в городскую больницу № 2.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.