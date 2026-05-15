«Подштопали руки, ничего такого»: пострадавший дрессировщик о нападении львов во Владимире

Дрессировщик Павел Забелкин назвал нападение львов штатной ситуацией

Дрессировщик Павел Забелкин, которого покусали львы в передвижном цирке во Владимире, назвал произошедшее штатной ситуацией. Мужчина пояснил, что получил травму, так как сам нарушил технику безопасности. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

«У них открыты специальные „кармашки“ для подачи еды. Когда давал еду, засунул близко руку к этому „кармашку“. Когда кушают, они, естественно, заводятся, становятся более активные. Подцепили <…> и как бы за руку поймали. Получился шрам», — пояснил Забелкин.

Павел заверил, что чувствует себя хорошо, но медики посоветовали ему остаться под наблюдением до завтрашнего дня.

«Подштопали чуть-чуть руки, и все, ничего такого», — заверил он.

Нападение произошло 15 мая у фургонов передвижного цирка на улице Тракторной. Очевидцы слышали рык животных и крики мужчины со стороны клеток. Работники цирка бросились к вольерам с палками в руках. В это время другие сотрудники начали вызывать скорую помощь и принесли воду. Мужчину увезли в больницу с перевязанным предплечьем.

Павел Забелкин — потомственный дрессировщик, является участником проекта «Цирковые дивертисменты». Свои номера с участием хищников он ставит вместе с супругой по имени Жанна.

