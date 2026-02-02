Звезда сериала «Универ» Николай Ткаченко погиб на СВО

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 247 0

Ему было всего 36 лет.

Актер Николай Ткаченко погиб на СВО

Фото: Кадр из сериала «Ресторан по понятиям», 2021–...г

Актер Николай Ткаченко погиб на СВО

Актер Николай Ткаченко, известный по сериалам «СашаТаня» и «Универ.10 лет спустя», погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Ему было 36 лет. Об этом сообщил портал «Кино-театр.ру».

Николай Ткаченко ушел на СВО сразу после начала вооруженного конфликта на Украине. Актер был добровольцем: подписал контракт с Министерством обороны РФ. Погиб Ткаченко при выполнении боевой задачи. О том, на каком направлении это произошло и при каких обстоятельствах, не уточняется.

Остались ли у Ткаченко жена и дети, тоже неизвестно. В социальных сетях Николай чаще всего делился фотографиями со съемок.

Фильмография актера насчитывает 19 проектов. Ткаченко был заметной фигурой в отечественном кино. Зрителям он может быть знаком, например, по ролям в таких популярных картинах, как: «СашаТаня», «Тест на беременность» и «Универ. 10 лет спустя». Последней его работой стал сериал «Три плюс три».

Ранее 5-tv.ru писал, что умер сценарист «Ментовских войн», «Тверской» и «Лихача» Дмитрий Филиппов.

