«Последний грех»: Лолите Милявской пришлось вызвать скорую из-за курения

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Во время отпуска певице стало плохо.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; Telegram/Лолита Милявская/lolitamilyavskaya; 5-tv.ru

Лолита Милявская рассказала, что ей пришлось вызвать скорую из-за курения

Певица Лолита Милявская перенесла паническую атаку и спазм сосудов, спровоцированные электронными сигаретами, из-за чего ей пришлось вызвать бригаду скорой помощи. Об этом исполнительница сообщила в своем Telegram-канале.

По словам артистки, инцидент произошел во время ее отпуска, который оказался безнадежно испорчен из-за резкого ухудшения самочувствия.

После осмотра врачи диагностировали у знаменитости сосудистый спазм. Медики также предупредили, что продолжение использования вейпов и систем нагревания табака неизбежно приведет к новым приступам, а также к хроническому повышению артериального давления.

Певица призналась, что до этого случая ее зависимость была крайне сильной — она выкуривала по две пачки стиков ежедневно.

На данный момент Милявская активно борется с пагубной привычкой и старается полностью исключить никотин из своей жизни. Она рассказала подписчикам, что теперь намеренно оставляет устройства для курения дома, когда отправляется на прогулки или в поездки.

Лолита не скрывает, что отказ от многолетней зависимости дается ей непросто, однако она полна решимости.

«Но скажу, это был мой последний грех (курение — Прим. ред.). В остальном я чиста, невинна. И это единственное, что у меня оставалось из той жизни, где все было можно. Включая в шесть утра, не дожидаясь афтепати, танцы на столе с рюмкой, с обычной сигаретой. Этого давно нет», — рассказала Милявская.

В завершение своего обращения звезда призвала аудиторию проявлять максимальное внимание к сигналам своего организма и беречь здоровье, не доводя ситуацию до критической точки. Она также попросила подписчиков поделиться опытом борьбы с курением.

