Сурки Сережа и Наташа предсказали, когда придет весна

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 91 0

Ежегодно 2 февраля в США и Канаде традиционно отмечается День Сурка. По легенде, в этот день нужно внимательно следить за зверьком, который вылезает из своей норы, чтобы узнать, когда придет весна.

Фото, видео: ВКонтакте/Тульский экзотариум/tulazoo; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сурки Сережа и Наташа в Туле предсказали раннюю, но морозную весну

Сурки по кличке Сережа и Наташа из Тульского областного экзотариума предсказали раннюю, но морозную весну. Об этом сообщили сотрудники экзотариума в социальной сети «ВКонтакте».

Ежегодно 2 февраля в США и Канаде традиционно отмечается День Сурка (Groundhog Day). По легенде, в этот день нужно внимательно следить за зверьком, который вылезает из своей норы, чтобы узнать, когда придет весна. Если сурок увидит свою тень, то зима продлится еще шесть недель, а если не увидит, то весна будет ранней.

Сотрудники Тульского экзотариума решили адаптировать традицию под себя. Они ставят зверькам кормушки, и если сурки выходят к ней быстро, значит, весна будет ранней, а если медленно, то тепла придется ждать долго.

Согласно публикации экзотариума, сурок Наташа очень быстро выбежала из вольера к миске и стала лакомиться кормом.

«Поведение Наташи можно интерпретировать так: весна прилетит стремительно, как она к банану! Ждем теплых деньков без оглядки на февральские капризы!» — пояснили в экзотариуме.

А вот самец Сережа оказался менее активным. Сурок сначала вышел из вольера, потом вернулся обратно и только спустя некоторое время присоединился к Наташе. Работники зоопарка считают, что поведение Сережи говорит о том, что весна будет ранней, однако будет морозной.

«Итог дня: весна будет ранней! Но, по мнению наших экспертов, с характером: сначала Наташины солнечные дни, потом Сережины „возвращения зимы на бис“ и так до полной победы тепла!» — заключили сотрудники экзотариума.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что тигры на Дальнем Востоке держат в страхе целые села. Популяция хищников резко выросла, и они стали почти ежедневно выходить к людям. Дошло до того, что многие жители Приморья боятся отпускать на улицу детей. В 2024 году жители поселков и городов сталкивались с хищником около 300 раз. В прошлом году — почти 1000! А за этот январь опасных столкновений уже 90.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-21° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
75.73
-0.30 90.47
-0.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:19
Оставили одних в огне: новые детали дела о гибели подростков в сауне
18:59
СК возбудил дело после отравления детей в детсаду Дагестана
18:57
«Кинематограф не будет прежним»: Бузова о своем появлении в большом кино
18:48
Замороженный десант: из-за аномального холода во Флориде прошел игуанопад
18:32
Умер звезда фильма «Апокалипсис» Херардо Тарасена
18:26
Любовь на высокой скорости: Ким Кардашьян закрутила роман с пилотом «Формулы-1»

Сейчас читают

На подсветку стрип-клуба: Берлин отправлял генераторы в Киев, пока немцы замерзали
Революция в воспитании: как Кейт Миддлтон и Уильям меняют жизнь наследников
«Русские девушки» и ЗППП: Билл Гейтс отверг заявления из писем Джеффри Эпштейна
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео