Нашествие хищников: тигры на Дальнем Востоке держат в страхе целые села

Федеральная программа по защите амурских тигров дала такой результат, что теперь впору задуматься о разработке ее следующего этапа. Популяция хищников резко выросла, и они стали почти ежедневно выходить к людям. Дошло до того, что многие жители Приморья боятся отпускать на улицу детей.

Какие меры уже принимают, чтобы сохранить баланс между защитой человека и краснокнижных животных, расскажет корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Эмоции переполняют: тигр прямо у трассы под Хабаровском. О такой встрече мечтают все, кто едет в Уссурийскую тайгу. Совсем другие чувства у тех, кто живет с тигром на одной территории.

«Слышу рычание тигра. Я в окошко ему — пошел, пошел. Матерю его… тишина. И собака не гавкает (совсем — Прим.ред.). Собака не здесь была, она была в сарае завязана», — рассказал житель поселка Казарма Петр.

Петр — сторож на ферме на окраине села Казармы. Инвалид по зрению четыре дня в одиночестве держал осаду от хищника. Тигр приходил днем и ночью, напал на скот. В стаде теперь на девять голов меньше.

Туши баранов тигр сложил на заднем дворе фермы, прямо за сараем, как в холодильник. И несколько раз возвращался сюда, как в столовую. Здесь буквально все в следах дикой кошки.

Тигра не испугал даже шум поездов — железная дорога от фермы в 100 метрах.

«Одного поймали самца, а тут еще самка ходит. Вот сейчас если снег будет — сразу после снега смотреть надо будет. Каждый снег, каждый дождь ходит, собак обнюхивает. Но никого не кушает, как ни странно. Территорию пометила и ушла», — рассказал Петр.

Этого полосатого специалисты отловили с первой попытки. Но очевидно, что число конфликтов с тиграми растет. В 2024 году жители поселков и городов сталкивались с хищником около 300 раз. В прошлом году — почти 1000! А за этот январь опасных столкновений уже 90.

Специалистам пришлось переходить к активным действиям. С начала года в регионе из дикой природы изъяли уже девять особей, которые терроризировали население. Их всех привозят в спеццентр — единственный в Приморье.

«В этом году большая часть тигров, которые сюда к нам поступали, они молодые, здоровые. То есть мы их даже не оставляли на реабилитацию. Они оснащались ошейниками, GPS-модулями, и они возвращались в природу», — рассказал председатель межрегиональной общественной организации «Центр реабилитации тигров и других редких животных» Виктор Кузьменко.

Такая работа — только часть большой государственной программы по сохранению дальневосточного тигра. Очевидно, программы успешной. Популяция самой крупной дикой кошки планеты выросла с 2013 года в два раза. Но вот обратная сторона: тигров все чаще встречают в опасной близости от человека.

Этот случай — первый в истории, когда тигр вернулся за сотни километров к месту, где его поймали. Власти провели исследование, которое показало, что в тайге тигриной популяции все сложнее найти пропитание. В селах диким кошкам еду добывать проще.

«Это связано со значительным уменьшением кормовой базы амурского тигра в связи с падением численности дикого кабана в результате африканской чумы свиней. И соответствующие решения приняты, силы, средства наращены», — рассказал заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающих среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края Филипп Шутов.

Ответственность за безопасность населения лежит на местных властях. Сейчас в регионах, где обитают тигры, набирают на работу больше охотинспекторов, покупают им новую технику и оборудование.

«Помимо фотоловушек, используем коптеры, используем электроманки и всякие другие средства», — рассказал главный специалист отдела сохранения объектов животного мира министерства природных ресурсов Хабаровского края Дмитрий Денисовский.

За последние три года число выходов хищника к людям, по статистике, увеличилось в шесть раз. Решение проблемы пока нашли такое: ловить и переселять их подальше от людей. Но уже понятно, что государственная программа по сохранению дикой кошки требует дополнений. На новом этапе властям, опираясь на науку, придется решить, как обеспечить безопасность не только тигров, но и их соседей.

