Балканы важнее Киева: в ЕС выступили против ускоренного вступления Украины в союз

Нечто похожее на тектонические сдвиги в европейской дипломатии демонстрируют в эти дни ключевые игроки в Евросоюзе. Вслед за Германией Италия отказала Украине в скором вступлении в ЕС. Почему изменился политический курс Европы и каковы теперь шансы Киева, пытался понять корреспондент «Известий» Александр Якименко.

Европа скрывается от Украины за горами. Вступление Киева в ЕС откладывается, и препятствием на пути стали Балканы: именно страны Восточной Европы были в очереди первыми и должны там остаться, заявили в Риме.

«Балканы для нас на первом месте. Мы взяли на себя обязательства перед ними, и они являются для нас приоритетом. Так что 3 марта мы проведем встречу „Друзей Балкан“ в Риме. 1 апреля мы будем в Белграде вместе с министром Германии Вадефулем. Украину мы тоже поддерживаем, но ей необходимо добиться прогресса», — подчеркнул министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

В Киеве снова пытаются спустить все реформы на тормозах, в том числе ключевую — ту, которая позволит снизить коррупцию среди высших чиновников страны. Но терять золотую жилу глава киевского режима Владимир Зеленский и его окружение не хотят и вместо реформ усиливают давление на союзников, требуют от них больше денег и включения в ЕС без всяких предварительных условий.

Чем это грозит самой Европе, напомнил премьер Венгрии Виктор Орбан.

«Это разрушит экономику Венгрии и других стран. Сначала разорятся наши фермеры, потому что на наш рынок хлынет много дешевой, некачественной продукции. Потом Украина заберет наши деньги, все — это ведь бездонная бочка. Но сейчас среди европейцев начинается бунт, и просто так давать деньги Киеву не хотим уже не только мы, но и другие страны», — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Среди них даже самые близкие союзники Зеленского, такие как канцлер Германии Фридрих Мерц. Он тоже посчитал, что вступать в Евросоюз Украине рано.

В Киеве новый прохладный европейский ветерок встретили истерически: Зеленский уже несколько раз ставил ультиматумы и требовал, чтобы его страну пустили в ЕС в 2027 году. Возможно, как раз смена тона и настроила европейских лидеров против Зеленского.

«Мы видим, как на Украине ценят европейскую помощь. Они воспринимают ее как само собой разумеющуюся обязанность. Посмотрите на Зеленского в Давосе: он только что получил от Евросоюза 90 миллиардов долларов и вместо благодарности раскритиковал, публично заявил о слабости Европы. Или на украинских политиков, которые предрекают европейским лидерам мучения в аду. Это не свобода слова, это распространение ненависти», — сказал вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

При этом сами европейцы все чаще и все громче задаются вопросом, а зачем им вообще нужна Украина. Зеленский и президент США Дональд Трамп все сильнее связывают этот вопрос с некими гарантиями безопасности для Киева. Но в Словакии уверяют, что на самом деле Украина вместе со всей своей армией станет «засланным казачком».

«Дания отдала Украине все, что могла. А что Украина отправила Дании в ответ, когда возникла угроза в связи с Гренландией? Несколько теплых слов и множество приветов. И, конечно, они за Данию стоять не будут, потому что с другой стороны будут американцы. Вот здесь бы и проявилась правда, вот здесь бы и показалось настоящее лицо Украины», — заявил министр обороны Словакии Роберт Калиняк.

С каждым днем европейские надежды Киева становятся все туманнее, пускать в какие-либо другие союзы, например НАТО, Украину уже давно отказались. Отобрать российские замороженные активы тоже не вышло, а вот оплачивать расходы Украины своими кровными в Европе все же не хотят и даже поставили условие: новым кредитом оплачивать только заказы в Европе, чтобы деньги не покидали территорию союза.

