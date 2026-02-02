Спрятал в диване: в Москве задержали убийцу женщины спустя 20 лет

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

События рокового дня также удалось восстановить.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Telegram/Ирина Волк/IrinaVolk_MVD; 5-tv.ru

В Москве задержали убийцу женщины спустя 20 лет

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины, совершенном более 20 лет назад. Преступление долгое время оставалось нераскрытым. Однако расследование удалось сдвинуть с мертвой точки в рамках работы по делам прошлых лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В феврале 2005 года в одной из квартир столицы было найдено тело убитой женщины. Его обнаружили спрятанным внутри раскладного дивана, в ящике для белья. Тогда по факту случившегося возбудили уголовное дело. Но установить личность преступника сразу не удалось.

Прорыв произошел после повторной дактилоскопической экспертизы, которую провели специалисты экспертно-криминалистического центра МВД. Совместно с сотрудниками Главного управления уголовного розыска и оперативниками Юго-Восточного округа столицы полицейским удалось установить личность и местонахождение предполагаемого убийцы.

По предварительным данным, в день трагедии мужчина находился в квартире матери своего знакомого. После распития спиртного хозяин жилья ушел, а между женщиной и гостем произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес хозяйке ножевые ранения, от которых она скончалась. Чтобы скрыть следы преступления, он спрятал тело в диване и покинул квартиру.

Задержанный доставлен в следственные органы. Ему уже предъявлено обвинение. Расследование продолжается.

