Трехсторонним переговорам в Абу-Даби предшествовали контакты военных РФ и Украины

Трехсторонней встрече переговорных групп России, США и Украины в Абу-Даби предшествовали российско-украинские контакты по линии военных ведомств. Об этом сообщили в МИД России.

«23–24 января в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры Россия — США — Украина, которым предшествовали российско-украинские контакты по линии военных», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В ведомстве также выразили признательность Объединенным Арабским Эмиратам за посредничество в урегулировании конфликта. По данным МИД, при содействии ОАЭ в 2024–2025 годах состоялись 17 раундов обмена военнопленными, в результате которых были освобождены более четырех тысяч человек.

Кроме того, с июня 2025 года Россия передала Украине свыше 12 тысяч тел погибших военнослужащих. В ответ Киев передал около 200 тел российских военных, добавили в министерстве.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Абу-Даби готовят новый раунд переговоров по Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX