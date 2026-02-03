В метро Москвы допустили проверку телефонов пассажиров при необходимости

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 41 0

Сотрудники подземки могут попросить включить смартфон и показать его экран.

В метро Москвы допустили проверку телефонов пассажиров

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Арсений Самойленко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В московской подземке сотрудники могут проверять телефоны пассажиров в случае необходимости. Об этом сообщается в материале РБК со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена. Отмечается, что подобные досмотры направлены на поддержание безопасности на станциях и маршрутах — главного приоритета во время поездок.

Кроме того, напомнили в пресс-службе метро, в рамках обеспечения стандартов безопасности, установленных приказом Министерства транспорта РФ, на объектах транспортного комплекса все люди проходят досмотр с помощью рамок металлодетекторов.

Проверка мобильных устройств заключается в простой процедуре — сотрудник метрополитена может попросить включить его и показать экран. Это дополнительная мера безопасности, также подтвержденная приказом Минтранса РФ, определяющего порядок досмотра на объектах транспортной инфраструктуры.

«Досмотр радио- и телеаппаратуры, фото-, видео- и киноаппаратуры, аудио- и видеотехники, мобильных телефонов, персональных компьютеров в дополнение к применению средств досмотра проводится посредством включения и проверки работоспособности», — добавили в пресс-службе.

Прежде вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков предупреждал о возможной проверке экранов смартфона у пассажиров метро. Он объяснял, что персонал Петербургского метрополитена обращается к пассажирам с такой просьбой в целях безопасности. И на поминал, что метро, как и вокзалы и аэропорты, это объект, требующий усиленных мер защиты.

Ранее, писал 5-tv.ru, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об уникальных решениях в московском метростроении.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-21° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.02
1.29 91.25
0.78
Когда интуиция ведет: астропрогноз для всех знаков зодиака на февраль 202...

Последние новости

1:32
Сын кронпринцессы Норвегии Мариус Борг Хейби задержан по ряду новых обвинений
0:55
«Мой дом — это ее дом»: какие ужины готовят друг другу Киркоров и Бузова
0:25
Правительство РФ утвердило сроки оказания медпомощи при подозрении на рак
0:07
В метро Москвы допустили проверку телефонов пассажиров при необходимости
0:00
Когда интуиция ведет: астропрогноз для всех знаков зодиака на февраль 2026
23:52
Заболевшие оспой обезьян в России в последнее время не выезжали за границу

Сейчас читают

На подсветку стрип-клуба: Берлин отправлял генераторы в Киев, пока немцы замерзали
Не учебная тревога: в прямой кишке пациента нашли снаряд Первой мировой
Трое богатых наследников похитили 26 детей и закопали их заживо
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео