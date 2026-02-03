«Переносчик» обезьяньей оспы сбежал из больницы в Подмосковье

Выявлены все контактирующие с первыми двумя пациентами.

В Подмосковье разыскивают человека с подозрением на смертельно опасную обезьянью оспу. Он не выходит на связь после того, как привез в больницу заболевшего друга с лихорадкой и температурой под 40. Хотя начиналось все с симптомов обычной простуды.

Сегодня с подозрением на страшную болезнь слег еще один знакомый этого пациента. Сейчас ждут результаты его анализов.

Роспотребнадзор сообщает, что выявил всех, с кем контактировали больные. И напоминает, что туристам стоит быть особенно аккуратными в странах Африки, где и распространяется заболевание. Нужно избегать контакта с животными, особенно с грызунами и приматами, а также с инфицированными людьми.

