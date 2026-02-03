Банки ужесточают правила сдачи ипотечных квартир

Какие «лазейки» в правилах нашли?

Зарабатывать на ипотечных квартирах в России становится сложнее. Как выяснили "Известия", банки стали ужесточать правила сдачи такого жилья в аренду.

Чаще всего это можно делать только с согласия кредитора, а в ряде случаев и вовсе запрещено до полного погашения займа. Порой без одобрения в квартире нельзя размещать даже родственников, а использование маткапитала становится отдельным ограничением.

Кроме того, в договорах все чаще появляется право банка проверять залоговые квартиры без указания сроков и периодичности визитов. Юристы считают такие формулировки избыточными и указывают на риск злоупотреблений. На фоне роста просрочек эти условия могут использоваться как инструмент давления на заемщиков.

