«Надеемся на грамотных врачей»: парализованного в Таиланде мужчину доставят в РФ

Парализованного в Таиланде россиянина доставят в Новосибирск

Россиянина, которого во время отдыха в Таиланде поразил тяжелый недуг, готовят к транспортировке в Россию. В ближайшие дни он вместе с супругой вылетит в Новосибирск, где планирует начать полноценное лечение и восстановление.

Супруга предпринимателя Ольга сообщила в социальных сетях, что перелет запланирован на 3 февраля. Маршрут пройдет с пересадкой в Москве, а в дороге мужа будет сопровождать врач-реаниматолог.

«Впереди у нас сложнейшее восстановление. Очень надеемся на российскую медицину и грамотных врачей. Деньги, которые вы помогли нам собрать, пойдут на реабилитацию. 4 февраля мы будем в Новосибирске и будем благодарны, если Горбольница сразу же примет нас на обследование», — написала Ольга.

По словам женщины, страховая компания отказалась возмещать расходы на лечение в тайской клинике, из-за чего семье пришлось оплачивать медицинскую помощь самостоятельно. Средства на обратную транспортировку удалось собрать благодаря пожертвованиям. Один из благотворителей полностью оплатил авиабилеты, стоимость которых составила 1,5 миллиона рублей.

Ольга уточнила, что оставшиеся собранные деньги будут направлены на дальнейшую реабилитацию мужа уже в России.

В Таиланд семья прилетела из Новосибирска в начале декабря. Евгений отдыхал вместе с женой и дочерью, они арендовали виллу. Первые недели поездка проходила спокойно: мужчина занимался спортом и не жаловался на самочувствие. Однако в середине января состояние резко ухудшилось — сначала он почувствовал онемение в руках, а спустя сутки утратил способность ходить.

Врачи диагностировали у 45-летнего предпринимателя синдром Гийена–Барре — редкое аутоиммунное заболевание, поражающее периферическую нервную систему. В тяжелых формах болезнь может приводить к полному параличу.

Семье был предоставлен ваучер на перелет, однако он покрывал лишь стандартную перевозку. Транспортировка лежачего пациента требовала почти вдвое большей суммы — около 900 тыс. рублей, что и стало причиной сбора средств.

