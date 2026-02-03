Подобрались и подготовили удар: штурмовики рассказали об освобождении Торецкого

Бойцы ВС РФ рассказали подробности освобождения Торецкого в ДНР

Детали еще одной успешной операции в Донецкой Республике рассказали военнослужащие группировки «Центр». В селе Торецкое еще до финального штурма удалось собрать значительные силы. ВСУ даже не подозревали о том, что у них под носом, буквально в соседнем здании, наши подразделения готовят атаку.

Современный штурм начинается с длительного похода, 15 километров и больше бойцы идут, стараясь просочиться сквозь оборону противника.

«Мы сидели составляли планы, грамотно разрабатывали маршруты и по этим маршрутам мелкими группами скрытно, незаметно продвигались к цели. Посмотрели с воздуха, протопили ножками. Если позволяет маршрут — начинали топтать колею», — рассказывает командир штурмового взвода 102-го гвардейского мотострелкового полка группировки «Центр» Олег Лозовой.

Первым в Торецкое пробрались разведчики, пользуясь плохой погодой, которую на фронте наоборот называют «хорошей» — когда сильный ветер и снегопад мешают вражеским дронам-разведчикам.

«Мы, получается, заходили примерно вот в такую погоду, как сейчас. Шла метель, видимость плохая, разведчики особо не работали противника. Мы спокойно добирались. Ну, единственное, что коптеры — они были. Но забегали в укрытия, прятались как-то. Перебежками, аккуратно, через определенную дистанцию продвигались вперед», — говорит командир разведывательно-штурмового отделения 102-го гвардейского мотострелкового полка группировки «Центр» Дмитрий Акименко.

«Одни из первых они заскочили, заняли оборону. Причем заняли оборону промеж двух немецких домов и там скрытно находились неделю или более. Даже не выдали, что они там есть. Но мы знали, где находится враг. Практически их глазками мы знали, в каком доме, в каком количестве находится противник», — добавляет Олег Лозовой.

Второй этап — накопление. По одному, максимум по двое бойцы в течение нескольких дней по проторенному маршруту заходили на позиции разведчиков.

«Шли малыми группами по туману, по непогоде. Таким образом, чтобы противник нас не заметил. После того как мы дошли до точки, мы должны были закрепиться и вести визуальное наблюдение 24 на семь», — делится военнослужащий 102-го гвардейского мотострелкового полка группировки «Центр» Даниил Гайфулин.

И только накопив силы для удара, бойцы стали зачищать село. Торецкое освобождали штурмовики 102-го гвардейского мотострелкового полка 8-й гвардейской общевойсковой армии, действующей в составе группировки войск «Центр».

«Когда завязались бои, нам начала помогать наша артиллерия, отрезать их пути снабжения и маршруты, и вот воевали непосредственно с теми, кто находился в зоне Торецкого», — отметил командир штурмового взвода.

«Ну вот крайний дом, в который мы заходили, в котором я был, там, получается, три противника было. Сдаваться они не хотели. Мы подошли туда, спросили: „Есть кто?“ — „Нет, была нерусская речь“. Сказали: „Сдавайтесь“. В ответ пошла стрелкотня, мы закинули пару гранат и очередью туда влупили», — рассказал Дмитрий Акименко.

Батальных сцен как в кино здесь нет. Сверху село в разгар боев выглядит абсолютно пустым. Прошла пара бойцов, тут же прилетел камикадзе, люди исчезли в укрытии. И снова никого. По дронам приходится стрелять чаще, чем по солдатам противника. Защищает только маскировка. В том числе тепловая. Топить буржуйки, чтобы согреться, нельзя — в тепловизоре такое помещение светится.

— Терпели все вот это вот морозы. Как-то перебивались там в спальники, в какие-то тряпки укрывались. Днем еще можно было окопную свечу разжечь, погреться…

— А ночью нельзя?

— А ночью нельзя. Греется помещение, сразу все светится, палимся.

— Холодно? Тяжело вот этот холод переносить?

— Ну, пока организм молодой, нормально еще, терпимо, — говорит Дмитрий Акименко.

Их ледяной поход продлился почти месяц. Месяц страшного холода и постоянной угрозы с воздуха. И в этих тяжелейших условиях они оказались сильнее противника. Из Торецкого никто из ВСУ не вышел.

