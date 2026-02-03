Захарова предложила Клинтонам визуализировать показания по делу Эпштейна

Экс-президенту США Биллу Клинтону и его супруге Хиллари стоит подготовить полноценную презентацию для своего выступления в Конгрессе Штатов по резонансному делу покойного финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Надеюсь, с презентацией, переходящей в реконструкцию», — написала она в своем Telegram-канале.

Таким образом Захарова отреагировала на изменение позиции бывшего президента и экс-госсекретаря США, которые долгое время избегали прямого диалога по данной теме. На данный момент в западных СМИ появилась информация о том, что Билл и Хиллари Клинтон дадут показания в Палате представителей Конгресса США в рамках расследования дела Эпштейна.

Этому предшествовал длительный период сопротивления. Политики категорически отказывались отвечать на вопросы, называя вызовы в суд и повестки попыткой политического преследования.

В официальном обращении супруги подчеркивали, что требования следственных органов являются «юридически неисполнимыми». Ситуация изменилась после того, как профильный комитет американского парламента проголосовал за привлечение Клинтонов к ответственности за неуважение к Конгрессу. Это произошло в связи с неоднократными пропусками допросов и игнорированием официальных запросов в рамках расследования преступлений Эпштейна.

