Россия вошла в топ-10 стран мира по среднему уровню IQ

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 187 0

Различия в интеллектуальных показателях между странами формируются под влиянием целого комплекса факторов.

Где живут самые умные люди мира

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Россия заняла шестое место среди стран мира в рейтинге по среднему уровню IQ

Лидером рейтинга по среднему IQ жителей стала Китайская Народная Республика. Россия заняла шестое место. Международный реестр, действующий под эгидой International IQ Organization, опубликовал обновленный рейтинг уровня интеллекта в разных странах мира.

Скриншоты с сайта: international-iq-test.com/en/test/IQ_by_country

В исследовании приняли участие жители более ста государств, а общее число респондентов приблизилось к полутора миллионам. Средний показатель IQ в Китае составил 107,43 балла. Вторую позицию занял Иран с результатом 106,63, третье место досталось Южной Корее — 106,57 балла. В первую пятерку также вошли Япония и Сингапур.

Россия расположилась на шестой строчке списка. Средний коэффициент интеллекта россиян оценили в 103,31 балла. Этот показатель оказался существенно выше прошлогоднего значения: годом ранее средний IQ в стране составлял 100,64.

Исследование охватило 127 стран. Все участники проходили одинаковые тестовые задания, что, по словам авторов рейтинга, позволило сопоставить результаты без методологических искажений. Средний мировой уровень интеллекта по итогам исследования зафиксирован на отметке 100.

Эксперты отмечают, что различия в интеллектуальных показателях между странами формируются под влиянием целого комплекса факторов. Среди них — состояние системы здравоохранения и распространенность инфекционных заболеваний, качество детского питания, а также уровень вовлеченности населения в интеллектуальную деятельность.

В качестве примера специалисты приводят регулярные занятия логическими играми, включая шахматы, которые положительно влияют на когнитивное развитие детей.

