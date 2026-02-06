Безобидное удовольствие: чему «Щелкунчик» учит детей

В «Московском театре марионеток» показали иммерсивного «Щелкунчика»

Добро побеждает зло! Гости премьеры спектакля «Проделки мышиного короля» единодушно сделали такой вывод из сказки и поделились своими размышлениями в эксклюзивной беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Наверное, каждый родитель хоть раз ломал голову, чем занять свое чадо. А еще больше волнения вызывали мысли о том, как правильно вложить ребенку основы понимания добра и зла, обмана и справедливости. Ведь экзистенциальные вопросы на эти темы могут преследовать вплоть до самого конца жизненного пути, а ответы на них будут приходить, как ни странно, из всех сказок, спектаклей и рассказов, которыми нас наполняли с детства. И не шутят же, когда говорят, что все родом оттуда.

«Дети должны всегда расти на классических, проверенных, знаковых историях, ведь это же потом сформирует их фундамент…» — рассуждает худрук театра Марионеток Ирина Крячун.

Без одного из таких произведений не обходится ни одна русская зима! Кто только не перечитал до боли в сердце родного «Щелкунчика», не пересмотрел балеты, оперы и спектакли с ним… Эта сказка, как листочек подорожника лечит любое голодное до добра сердце — и детское, и взрослое!

Ирина Крячун считает, что эта сказка учит самому главному — добру и справедливости. Именно поэтому в репертуаре «Московского театра Марионеток» эта сказка обязательно есть, но в уникальном исполнении и называется «Проделки Мышиного короля», ведь классическое произведение должно жить в духе своего времени и может откликаться зрителям в других воплощениях. Но, по словам руководителя театра, мораль о добре и зле, классические образы героев не должны теряться среди креативной фантазии! А иначе, как сохранить ту самую ценность, которая начала существование еще далеко в Удмуртии.

Звезда эпизодов комедийных сериалов Татьяна Плетнева поделилась, что родилась там, где царит дух Петра Ильича Чайковского, поэтому знаменитая сказка протекает у актрисы «по венам»:

«Чему она может научить? Она может воспитать в человеке добро!»

Экс-солистка группы «Воровайки» Светлана Ларионова вышла с «Проделок Мышиного короля» в полном восторге. У певицы дрожали руки и светились глаза от того, что куклы и озвучивающие их актеры смогли вызвать столько эмоций.

«Это, безусловно, то, что нужно увидеть детям. Боже, как они это делают? Это куклы, но столько эмоций… Я очень люблю саму историю, ведь человек — это душа, которая попадает в этот чудный мир и наполняется!» — говорит Ларионова.

Главная мораль, которую ребенок усвоит, увидев качественное исполнение «Щелкунчика» — это то, что добро побеждает зло. Не так просто в изобилующей грехами современности научить не злиться, быть открытым миру и верить в чудо. Человек чуть ли с момента, как начинает говорить, программирует свою реальность. И, если в ней будет, как можно больше историй о честной любви, как у девочки Маши, о победе света над грехами, как было в случае с Мышиным королем, то и сердце будущего взрослого будет чистым и максимально экологичным для других людей.

Так что безобидное удовольствие для взрослых и большой урок для их ребенка — совсем реально. И вовсе необязательно охотиться за билетом в «Большой»!

