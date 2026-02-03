В Красноярском крае возбудили уголовные дела по нападению на школьницу с ножом

Уголовные дела в связи с нападением школьницы с ножом на сверстницу в общеобразовательном учреждении возбудили в Красноярском крае. Об этом стало известно из сообщения ГСУ СК по Красноярскому краю и республике Хакасия, опубликованном на официальном сайте.

До этого в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что 14-летняя учащаяся одной из школ города Кодинска после произошедшего конфликта с учителем нанесла ранение ножом своей сверстнице.

Известно, что пострадавшую доставили в больницу. Ей оказали необходимую медицинскую помощь. Угрозы жизни потерпевшей нет.

По факту произошедшего возбудили два уголовных дела. Следователи продолжают работать на месте происшествия. Также проводится надлежащая правовая оценка действиям должностных лиц учебного заведения по обеспечению безопасности на территории учреждения.

Подозреваемую в нападении девушку задержали. В настоящий момент осуществляются все необходимые следственные действия, которые направлены на установление обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Ранее, писал 5-tv.ru, Следственный комитет возбудил уголовные дела после инцидента со стрельбой в школе Уфы, куда ученик пришел с оружием и открыл огонь по учителю и сверстникам.

