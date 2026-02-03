СК возбудил уголовные дела после инцидента со стрельбой в школе Уфы

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 39 0

Подросток, причастный к случившемуся, задержан.

Что произошло в гимназии 16 в Уфе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В Уфе начато расследование по факту происшествия со стрельбой в гимназии № 16. Были возбуждены уголовные дела, в том числе по статье о халатности. Об этом сообщило следственное управление Следственного комитета (СК) региона.

На место инцидента выехали руководители и сотрудники структуры, включая следователей и криминалистов. Подросток, причастный к случившемуся, задержан.

В рамках расследования проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

По информации источника 5-tv.ru, напавший школьник пришел в учебное заведение с оружием и открыл стрельбу, в результате чего пострадал учитель. По словам собеседника, все произошло во время третьего урока. Состояние педагога уточняется.

По предварительным данным, злоумышленник является учеником девятого класса.

В МВД по Республике Башкортостан уточнили, что у школьника при себе находился пластиковый пневматический автомат. По предварительной информации, он произвел несколько выстрелов в сторону учителя и трех одноклассников, а также использовал петарду.

В ведомстве добавили, что на место происшествия прибыл министр внутренних дел по Республике Башкортостан генерал-майор полиции Александр Воронежский.

